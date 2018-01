Bratković: Cink je nedovoljno istaknuta mineralna tvar koja je izuzetno važna u pravilnom funkcioniranju obrambenih mehanizama organizma, naročito od virusa, za pravilnu funkciju tzv. limfocita i funkciju prsne žlijezde. Poznati antioksidant vitamin C, koji djeluje u antioksidativnom paru s vitaminom D. Napokon, tu je i vrlo istraženi, a do prije nekoliko godina nepoznat vitamin D koji je vrlo važan za stanice imunološkog sustava. Tu je i zapostavljeni selen koji je važan dio našeg urođenog antioksidativnog sustava.

Imunitet kroz godine

Ovisnost imuniteta o starosti

Snažan imunološki sustav odgovoran je za obranu našeg organizma od bakterija i virusa te igra važnu ulogu u održavanju zdravlja te obrani organizma od štetnih vanjskih utjecaja. Znanstvenici su dokazali kako funkcija imunološkog sustava slabi s godinama, a novija istraživanja pokazala su da je taj fenomen u izravnoj vezi s prehranom te da se može usporiti ili čak zaustaviti uz pomoć uravnotežene prehrane. Nekvalitetna prehrana čini nas podložnijima infekcijama, usporava oporavak i potencira simptome koji se javljaju kod disfunkcije imunološkog sustava. Osim prehrane, preduvjeti dobrog imuniteta su kretanje, boravak na svježem zraku te dobar san, a od velike pomoći su i dodaci prehrani za imunitet. Evo što je važno znati o imunitetu prema dobi.

Osjetljivi imunitet djece i tinejdžera

Imunološki sustav djece, a naročito one do tri godine, posebno je osjetljiv jer je u fazi intenzivnog razvoja i to je razdoblje kada se lako razbole. U predškolskoj dobi djece česte su viroze, posebice zimi. I starije dijete je osjetljivo na infekte, ali se organizam može lakše izboriti jer je njegov imunitet već nešto zreliji, pa su bolesti u toj dobi rjeđe i lakše se izliječe.

Dodatno, kod djece je najvažnija zdrava i raznolika prehrana, a mali izbirljivci često odbijanjem obroka otežavaju svojim roditeljima. U tom slučaju može se potražiti pomoć u pripravcima za poboljšanje teka, namijenjenim baš za djecu.

U dječjim kolektivima česte su epidemije virusnih i bakterijskih bolesti. Najčešće su to respiratorne bolesti tj. bolesti dišnog sustava, upale uha i grla, ali i bolesti popraćene s proljevom ili osipom. Imunitet školske djece i tinejdžera najviše je na udaru zbog stresa od školskih obaveza te zbog previše boravka u zatvorenom i za kompjutorom, previše fast fooda, gaziranih pića i slatkiša.

Što učiniti: mnoge bolesti se mogu izbjeći već i redovnim cijepljenjem. Postoje i neka dodatna cjepiva koja se mogu dati da se zaštiti od bolesti, a nisu u redovnom kalendaru cijepljenja. No, ne postoje cjepiva za sve viroze i prehlade, pa stoga organizam valja dodatno ojačati. Treba, naime, podizati opće zdravlje djece zdravom prehranom i zdravim navikama, poput kretanja u prirodi i bavljenja sportom. U konzultaciji s liječnikom, posegnite za suplementima namijenjenima dobi djeteta. Odličan je izbor Imunosal - tekući dodatak prehrani koji sadrži jedinstvenu kombinaciju snažnog beta-glukana, vitamina i cinka. Voćnog je okusa i namijenjen je predškolskoj kao i školskoj djeci. Za djecu stariju od tri godine birati možete Imunosal pastile s beta-glukanom, cinkom, vitaminom C i lecitinom.

Loša prehrana i nevježbanje najveći neprijatelj imuniteta odraslih

Neželjene posljedice za imunitet odraslih osoba imaju ponajprije loša prehrana, potom loše navike, poput pušenja, alkohola, stresa, premalo spavanja i nebavljenje fizičkom aktivnošću. Važno je imati na umu i da funkcija imunološkog sustava slabi s godinama pa su napori mnogih istraživača usmjereni prema otkrivanju promjena imunološkog sustava povezanih sa starenjem. Uslijed oslabljenog imuniteta mogu se javljati opetovane upale, kronične infekcije i nedovoljno ozdravljenje organizma. Simptomi mogu biti kašalj, temperatura, mršavljenje, bijele naslage na sluznici usne šupljine, ponavljane upale uha, povećani limfni čvorovi, ponavljane infekcije gljivicama i povećana slezena.

Što učiniti: promijenite navike! Počinite promišljati o svom jelovniku, ako niste za vježbanje - hodajte barem pola sata dnevno, vodite brigu o hidrataciji tijela. Posegnite za suplementima! Imunosal kapsule osim beta-glukana sadrže vitamine i minerale koji osiguravaju normalno funkcioniranje imunološkog sustava* te izuzetno važan koenzim Q10 koji se nalazi u gotovo svim stanicama u tijelu, a sudjeluje u procesu dobivanja stanične energije.

Nadalje, organizam osobe zrele životne dobi također ima potrebe koje se razlikuju od djece i mlađih ljudi. Više koenzima Q10, antioksidansi, kalcij i vitamin D za kosti, sve su to nutrijenti za koje se zna da su posebno korisni i potrebni u zreloj životnoj dobi. Imunosal Senior kapsule su dodatak prehrani posebno prilagođene upravo osobama zrelije životne dobi s već dobro poznatom kombinacijom beta-glukana, vitamina i minerala, ali dodatno pojačane s čak 30 mg koenzima Q10, resveratrolom (sastojak poznat iz crvenog vina!) te za kosti važnom kombinacijom kalcija i vitamina D.